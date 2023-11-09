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Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Sıra No Vergi No T.C.Kimlik No Soyadı Adı veya Ünvanı Adres Vergi Dönemi AnaVergiKodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç (TL)
1 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 02/2018-02/2018 1048 2022041966dN70000001 2022041914dN70000001 38,80
2 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-12/2018 4410 2022041966dN70000001 2022041914dN70000002 11.305.148,92
3 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 1084 2022041966dN70000001 2022041914dN70000003 2.897,92
4 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 1047 2022041966dN70000001 2022041914dN70000003 21,80
5 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 1048 2022041966dN70000001 2022041914dN70000003 38,80
6 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 3080 2022041966dN70000001 2022041914dN70000004 19.065,28
7 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-12/2018 4415 2022041966dN70000001 2022041914dN70000005 1.137.420,59
8 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-12/2018 4418 2022041966dN70000001 2022041914dN70000006 299.135,27
9 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 1086 2022041966dN70000002 2022041914dN70000007 612,83
10 7230206583 12256024990 GÖKHAN PATIR ATAPARK MAH. 1322 SK. NO:3/1 KEÇİÖREN / ANKARA 01/2018-03/2018 1086 2022041966dN70000002 2022041914dN70000008 3.203,04
Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""

Basın No: ILN01927799

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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