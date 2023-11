ESAS NO : 2023/103

KARAR NO : 2023/150

Davacının talebini içeren davanın KABULÜ ile;Sivas ili Zara ilçesi nüfusa kayıtlı Ali oğlu 1995 doğumlu Sabahattin Yücel in Sabahattin olan adının Sabahattin Ali OLARAK TASHİHİNE dair kararın ilanıdır. 20/09/2023

Basın No: ILN01928530

#ilan.gov.tr