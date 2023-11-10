Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:00
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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Vergi Kimlik No
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Ad-Soyad/Unvan
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Adres
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Vergi Dönemi
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Ana Vergi Kodu
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Vergi Kodu
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Ana Takip Dosya No
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Takip Dosya No
|
Vergi Aslı Borcu
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Ceza Tutarı
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|OTTOMAN KALIPÇILIK VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|NİŞANTAŞI VAALİKONAĞI CD Kapı No:75 Daire No:1 Tel:2122438000 ŞİŞLİ İSTANBUL
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|FEHİM ÖZDEN
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|SEZİN ÖZKARACAHİSAR
|MARMARA MAH. 107. SK. Kapı No:15/8 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
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|7630586026
|SERNET ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BEREKETZADE MAH/SEMT BÜYÜK HENDEK CAD. Kapı No:25 Daire No:46 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|06/2014-06/2014
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|2019111866Ash0000268
|2019111414Atz0000416
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|7630586026
|SERNET ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|BEREKETZADE MAH/SEMT BÜYÜK HENDEK CAD. Kapı No:25 Daire No:46 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2014-12/2014
|0010
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|2019111866Ash0000268
|2019111414Atz0000445
|31.088,50
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|Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01927817
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