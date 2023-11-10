T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2022/736 Esas - 2023/644 Karar

Mahkememizde görülmekte olmakta Geçit hakkı davasında davalılardanÜlkü Sıdıka Aksu'ya tebligat yapılamamış, yapılan kolluk araştırmasında da adresi tespit edilememiş olmakla gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş,

1- Davanın KABULÜ İLE,

-Davacıyaait Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Çaltılar Mahallesi, 110 ada 68 parsel sayılı taşınmaz lehine davalılar Nevzat Şimşek Esra Volkan, Ayşe Şimşek, Alim Şimşek ve Sami Sönmez mirasçıları Zarife Sönmez, Ramazan Sönmez, Fatmana Gündüz, Ayşe Yekebaş, Ülkü Sıdıka Aksu adına kayıtlı aynı yer 110 ada 95 parsel aleyhine fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 14/08/2023 tarihli bilirkişi raporunda 1 nolu alternatif olarak belirlenip raporun eki olan EK2 nolu krokide A harfi ile gösterilen 3 metre genişliğinde 18,81 metre uzunluğunda 60,09 m2 yüzölçümlü alandan geçecek şekilde, 32.075,44 TL bedel karşılığında GEÇİT HAKKI TESİSİNE ve TAPUYA TESCİLİNE,

2- Depo edilen 32.075,44 TL bedelin; -3.207,54 TL tutarındaki kısmının dahili davalıÜlkü Sıdıka Aksu'ya karar kesinleştiğinde işleyecek faizleri ile birlikte ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren 2 haftaiçerisinde Mahkememize yada Mahkememize gönderilmek üzere başka yer AsliyeHukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ileİzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiştir.

Basın No: ILN01929058

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