T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/450

Karar No : 2023/297

İ L A N K A R A R I

ParadaSahtecilik suçundan sanık ABDESSAMAD TOUBAL (Mouhamed ve Amina oğlu, 01.01.1983 Fas doğumlu, 99138892212 Yabancı Kimlik Numaralı)hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Sanığın parada sahtecilik suçundan neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın engel teşkil eden sabıkasının bulunmaması, somut olayda basit bir hesapla belirlenebilecek maddi zararın olmaması, istemi vekişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmış olması nedenleriyle CMK. nun 231/5. maddesi gereğince hakkında belirlenen sonuç cezaya ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği;

Dosyamızda sanık Abdessamad TOUBAL'ın açık adres bilgisinin bulunmadığı ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz 2022/450 esas 2023/297 karar sayılı, sanık Abdessamad Toubal hakkındaki, "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması"na ilişkin hükmün TÜRKİYE GENELİ bir GAZETEDE, birİNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANENEN TEBLİĞİNE;

İlan metninin gereği için Basın İlanKurumuna gönderilmesine;

Mahkememiz hükmünün, yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağına,

Karar verilmiş olmakla, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 09.11.2023

Basın No: ILN01928879

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