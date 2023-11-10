T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/634 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2023/634
|Karabezirgan Mah.
|1207 parsel
|Mustafa Çetin
|2.194 m2
|2023/636
|Karabezirgan Mah.
|1224 parsel
|Zeynep Çetin
|327,19 m2
|2023/638
|Banarlı Mah.
|4909 parsel
|Halim Duyar
Hanife Duyar
Mümüne Duyar
Zehra Kurtuluş
|567,87 m2
|2023/640
|Banarlı Mah.
|359 parsel
|Kazım Cengiz
|382,43 m2
|2023/642
|Karabezirgan Mah.
|1193 parsel
|Ahmet Yıldız
Bahaettin Yıldız
Melihat Eren
Sebahat Memiş
Selime Yıldız
|376,01 m2
|2023/644
|Karabezirgan
|1178 parsel
|Bahar Mülayim
Elif Mülayim Bayrak
Hülya Mülayim Ercan
Pınar Mülayim
Tanzander Mülayim
|1.792,41 m2
|2023/646
|Karabezirgan Mah.
|842 parsel
|Birsen Topcu
Hikmet Mülayim
İsmail Mülayim
Nurşen Yılmaz
Salih Mülayim
|3.125,00 m2
|2023/648
|Karabezirgan Mah.
|1335 parsel
|Muradiye Gök (Ölü)
|566,84 m2
|2023/650
|Bıyıkali Mah.
|107 ada, 9 parsel
|Süleyman Çakır
|1.791,66 m2
|2023/652
|Karabezirgan Mah.
|1240 parsel
|Erdoğan Sevim
İrfan Sevim
Lütfiye Yontar
Mustafa Sevim
|330,87 m2
|2023/654
|Karabezirgan Mah.
|1307 parsel
|Mehmet Duymaz
|1.300,84 m2
|Dosya no:
|Mahalle/Köy
|Ada/parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2023/635
|Karabezirgan Mah.
|1190 parsel
|İbrahim Kıral
Hasan Kıral
|5,26 m2
|2023/637
|Banarlı Mah.
|1073 parsel
|Habibe Çetin
|1.750,28 m2
|2023/639
|Karabezirgan Mah.
|1224 parsel
|İsmail Mülayim
|295,80 m2
|2023/641
|Karabezirgan Mah.
|1300 parsel
|Ender Akar
|269,98 m2
|2023/643
|Karabezirgan Mah.
|1208 parsel
|Mustafa Çetin
|680,89 m2
|2023/645
|Karabezirgan Mah.
|1194 parsel
|Bahçettin Yıldız
Meliha Eren
Sebahat Memiş
Selime Yıldız
Ahmet Yıldız
|08,91 m2
|2023/647
|Banarlı Mah.
|4910 parsel
|Halim Duyar
Hanife Duyar
Mümüne Duyar
Zehra Kurtuluş
|2.557,85 m2
|2023/649
|Karabezirgan Mah.
|1174 parsel
|Ayşe Bozkurt
|1.500,51 m2
|2023/651
|Karabezirgan Mah.
|1236 parsel
|Cevher Gökmen
Nadide Dinçer
Şaban Gökmen
Şeyda İlhan
|337,42 m2
|2023/653
|Karabezirgan Mah.
|1160 parsel
|Hamdiye Güven
Hasan Güven
Hikmet Güven
Hürmüz Ergin
Hüseyin Güven
Recep Güven
Gülten Uysal
|1.592,25 m2
|2023/655
|Karabezirgan Mah.
|1304 parsel
|Soner Akar
|305,31 m2
Basın No: ILN01928072
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