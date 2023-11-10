T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/634 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/634 Karabezirgan Mah. 1207 parsel Mustafa Çetin 2.194 m2 2023/636 Karabezirgan Mah. 1224 parsel Zeynep Çetin 327,19 m2 2023/638 Banarlı Mah. 4909 parsel Halim Duyar

Hanife Duyar

Mümüne Duyar

Zehra Kurtuluş 567,87 m2 2023/640 Banarlı Mah. 359 parsel Kazım Cengiz 382,43 m2 2023/642 Karabezirgan Mah. 1193 parsel Ahmet Yıldız

Bahaettin Yıldız

Melihat Eren

Sebahat Memiş

Selime Yıldız 376,01 m2 2023/644 Karabezirgan 1178 parsel Bahar Mülayim

Elif Mülayim Bayrak

Hülya Mülayim Ercan

Pınar Mülayim

Tanzander Mülayim 1.792,41 m2 2023/646 Karabezirgan Mah. 842 parsel Birsen Topcu

Hikmet Mülayim

İsmail Mülayim

Nurşen Yılmaz

Salih Mülayim 3.125,00 m2 2023/648 Karabezirgan Mah. 1335 parsel Muradiye Gök (Ölü) 566,84 m2 2023/650 Bıyıkali Mah. 107 ada, 9 parsel Süleyman Çakır 1.791,66 m2 2023/652 Karabezirgan Mah. 1240 parsel Erdoğan Sevim

İrfan Sevim

Lütfiye Yontar

Mustafa Sevim 330,87 m2 2023/654 Karabezirgan Mah. 1307 parsel Mehmet Duymaz 1.300,84 m2

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/635 Karabezirgan Mah. 1190 parsel İbrahim Kıral

Hasan Kıral 5,26 m2 2023/637 Banarlı Mah. 1073 parsel Habibe Çetin 1.750,28 m2 2023/639 Karabezirgan Mah. 1224 parsel İsmail Mülayim 295,80 m2 2023/641 Karabezirgan Mah. 1300 parsel Ender Akar 269,98 m2 2023/643 Karabezirgan Mah. 1208 parsel Mustafa Çetin 680,89 m2 2023/645 Karabezirgan Mah. 1194 parsel Bahçettin Yıldız

Meliha Eren

Sebahat Memiş

Selime Yıldız

Ahmet Yıldız 08,91 m2 2023/647 Banarlı Mah. 4910 parsel Halim Duyar

Hanife Duyar

Mümüne Duyar

Zehra Kurtuluş 2.557,85 m2 2023/649 Karabezirgan Mah. 1174 parsel Ayşe Bozkurt 1.500,51 m2 2023/651 Karabezirgan Mah. 1236 parsel Cevher Gökmen

Nadide Dinçer

Şaban Gökmen

Şeyda İlhan 337,42 m2 2023/653 Karabezirgan Mah. 1160 parsel Hamdiye Güven

Hasan Güven

Hikmet Güven

Hürmüz Ergin

Hüseyin Güven

Recep Güven

Gülten Uysal 1.592,25 m2 2023/655 Karabezirgan Mah. 1304 parsel Soner Akar 305,31 m2

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/10/2023İLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİSAAT:İLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİSAAT: 09:00

Basın No: ILN01928072

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