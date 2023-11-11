Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 11.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:55

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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Vergi Kimlik No

Ad-Soyad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu

Ceza Tutarı
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7630586026 SERNET ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BEREKETZADE MAH/SEMT BÜYÜK HENDEK CAD. Kapı No:25 Daire No:46 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 06/2014-06/2014 0015 0015 2019111866Ash0000268 2019111414Atz0000416 11.126,89 0
7630586026 SERNET ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BEREKETZADE MAH/SEMT BÜYÜK HENDEK CAD. Kapı No:25 Daire No:46 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2014-12/2014 0010 0010 2019111866Ash0000268 2019111414Atz0000445 31.088,50 0
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01927817

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