İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 12.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:14
ESAS NO : 2023/35 D.İş
KARAR NO : 2023/37
KARŞI TARAF : MEHTAP ÇAKIROĞLU - Oğuzlar mahl.599 sk. Emek no.4 D.4 Etimesgut
ANKARA
Talep eden Yapı Kredi Bankası A.Ş. Vekili Av.Ömer Yıldırım tarafından açılan İhtiyati Haciz davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce karşı taraf Mehtap Çakıroğlu'nun UYAP ekranında kayıtlı bütün adreslere tebligat çıkartılmış olup, adreslerde tanınmadığından tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 2023/35 Değişik iş sayılı dosyasından verilen 29/09/2023 tarihli Talep eden vekilinin REDDİNE dair karar ve Talep eden Yapı Kredi Bankası A.Ş. Vekili Av. Ömer Yıldırım tarafından mahkememize sunulan istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliği olunur.09/11/2023
Basın No: ILN01930425
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