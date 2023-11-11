İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/35 D.İş

KARAR NO : 2023/37

KARŞI TARAF : MEHTAP ÇAKIROĞLU - Oğuzlar mahl.599 sk. Emek no.4 D.4 Etimesgut

ANKARA

Talep eden Yapı Kredi Bankası A.Ş. Vekili Av.Ömer Yıldırım tarafından açılan İhtiyati Haciz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce karşı taraf Mehtap Çakıroğlu'nun UYAP ekranında kayıtlı bütün adreslere tebligat çıkartılmış olup, adreslerde tanınmadığından tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin 2023/35 Değişik iş sayılı dosyasından verilen 29/09/2023 tarihli Talep eden vekilinin REDDİNE dair karar ve Talep eden Yapı Kredi Bankası A.Ş. Vekili Av. Ömer Yıldırım tarafından mahkememize sunulan istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliği olunur.09/11/2023

Basın No: ILN01930425

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