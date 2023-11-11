T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/282 Esas

KARAR NO : 2023/236

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/06/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı Kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 Tecilli Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Hocı Askar ve Hocı Ona Bahrınısso oğlu, 18/03/1965 doğumlu AKHROR AZIMAKHMADOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.11.2023

Basın No: ILN01930423

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