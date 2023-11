SİLİVRİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplamda 10 İş Kaleminde 10.500 m2 ( Vinil Baskı, Mesh Delikli Vinil Afiş, Folyo Kaplama, Kumlama Folyo Kaplama, One Way Vision Delikli Folyo Kaplama, Cast Folyo Kaplama) ve 5.070 Adet (Standart Vinil Afiş, Billboard Vinil Afiş, Roll Up Banner, Döviz Pankart) Açık Hava Reklam Ürünleri Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.