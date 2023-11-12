T.C. BOYABAT İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2017/38 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2017/38 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Dava konusu taşınmaz Sinop İli Boyabat İlçesi Yenimahalle 238 ada 55 parsel üzerinde konumlu olan ana taşınmazın zemin katında bulunan dükkan bölümüdür. Ana taşınmaz 666,08 m² zemin üzerinde zemin ve 3 normal kattan ibarettir. Dava konusu taşınmaz içinde asma kat bulunan yerler seramik kapı duvarlar sıva ve boyalı dükkandır. 666,08 m² alana sahip olan dükkan 144/576 arsa payına sahiptir. Yapının ¼ hissesi bu dükkanındır. Yeni mahallenin Pervane Caddesi üzerinde bulunmaktadır.Gerek depo gerekse toptan satış merkezi olarak kullanılabilen bu dükkanın içerisine ticari kamyon ve kamyonetler girebilmekte, bu da kullanılabilirliğini ve ticari değerini artıran niteliklerden olmaktadır. Şehir merkezine, kaymakamlık, belediye gibi kurumlara yaklaşık 500 metre mesafede, Sinop caddesine 100-150 metre mesafededir. Ana yapı yaklaşık 20 yıllık, toplamda 4 kattan ibaret, konut ve dükkan kullanımında değerlendirilmekte olan betonarme bir yapıdır. Ana yapıda dışarıdan görüldüğü kadarıyla herhangi bir imalat eksikliği bulunmamaktadır. Bölge şehirleşme özelliklerine sahiptir. Alt ve üst yapı eksikliği bulunmamaktadır.Taşınmazın içerden bağlantılı bir bodrum veya depoya sahip olduğu görülmemiştir. Yerinde yaptığımız metrik ölçüme göre hali hazırda 666,08 m² alana sahip olduğu görülmüştür. Taşınmaz içerisinde ticari faaliyetlerin yürütülebileceği asgari teknik koşullar mevcut olup, yerler fayans kaplı, duvarlar saten boyalıdır. Dükkan ön cephelidir. Camekanları ve doğramaları hazır ve takılı durumdadır. Dükkan içi elektrik-su tesisatı mevcuttur.Dava konusu taşınmaz 18 şubat 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre 3B yapı grubu yapıların 8. Maddesinde yer alan ticari amaçlı binalar grubunda yer almaktadır. Yapı birim maliyeti ise 3B grubu yapılar için 3000TL/m2 olarak belirlenmiştir. Taşınmazın değeri bu hesaba göre yapılıp arsa payı bile dahil edilmeden yapı birim maliyeti hesaplandığında, yapının yaşı gereği yıpranma payı %10 olarak ön görüldüğünde;
666,02m²*3000TL/m²*0,90 =1798.254,00 TL
Olarak hesaplanmaktadır.Konu taşınmaz Sinop İlinin en büyük ilçesi özelliğini gösteren Boyabat kent merkezine yakın konumda bulunmaktadır. Ana yapı ve dükkanın iyi durumda olması olumlu özellik taşımaktadır. Çevrenin meskun özellik göstermesi, alt ve üst yapı eksikliği olmaması olumlu özelliktir. Ana taşınmazın ve dükkanın yeterli yeşil alan ve otopark alanına sahip olmaması ise olumsuz yönlerdir. Taşınmazın mimari projesi, ruhsatı, iskanı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu çevre, konum, mimari ve inşaat özellikleri ile civarda mevcut pazarlama aşamasındaki taşınmaz pazar değerleri bir bütün halinde düşünüldüğünde ve ayrıca çevrede konu ile ilgili kişilerle yaptığımız istişareler neticesinde dava konusu taşınmazın dava tarihi itibarıyla +,- %15 pazarlık payı sınırları içerisinde yaklaşık değerinin 3.000.000,00 TL olduğu belirlenmiştir.
Yüzölçümü : 666,08 m²
Arsa Payı : 144/576
İmar Durumu :DOSYASINDA
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 15:00
09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01929767
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