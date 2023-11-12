T.C. BOYABAT İCRA DAİRESİ



2017/38 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Dava konusu taşınmaz Sinop İli Boyabat İlçesi Yenimahalle 238 ada 55 parsel üzerinde konumlu olan ana taşınmazın zemin katında bulunan dükkan bölümüdür. Ana taşınmaz 666,08 m² zemin üzerinde zemin ve 3 normal kattan ibarettir. Dava konusu taşınmaz içinde asma kat bulunan yerler seramik kapı duvarlar sıva ve boyalı dükkandır. 666,08 m² alana sahip olan dükkan 144/576 arsa payına sahiptir. Yapının ¼ hissesi bu dükkanındır. Yeni mahallenin Pervane Caddesi üzerinde bulunmaktadır.Gerek depo gerekse toptan satış merkezi olarak kullanılabilen bu dükkanın içerisine ticari kamyon ve kamyonetler girebilmekte, bu da kullanılabilirliğini ve ticari değerini artıran niteliklerden olmaktadır. Şehir merkezine, kaymakamlık, belediye gibi kurumlara yaklaşık 500 metre mesafede, Sinop caddesine 100-150 metre mesafededir. Ana yapı yaklaşık 20 yıllık, toplamda 4 kattan ibaret, konut ve dükkan kullanımında değerlendirilmekte olan betonarme bir yapıdır. Ana yapıda dışarıdan görüldüğü kadarıyla herhangi bir imalat eksikliği bulunmamaktadır. Bölge şehirleşme özelliklerine sahiptir. Alt ve üst yapı eksikliği bulunmamaktadır.Taşınmazın içerden bağlantılı bir bodrum veya depoya sahip olduğu görülmemiştir. Yerinde yaptığımız metrik ölçüme göre hali hazırda 666,08 m² alana sahip olduğu görülmüştür. Taşınmaz içerisinde ticari faaliyetlerin yürütülebileceği asgari teknik koşullar mevcut olup, yerler fayans kaplı, duvarlar saten boyalıdır. Dükkan ön cephelidir. Camekanları ve doğramaları hazır ve takılı durumdadır. Dükkan içi elektrik-su tesisatı mevcuttur.Dava konusu taşınmaz 18 şubat 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre 3B yapı grubu yapıların 8. Maddesinde yer alan ticari amaçlı binalar grubunda yer almaktadır. Yapı birim maliyeti ise 3B grubu yapılar için 3000TL/m2 olarak belirlenmiştir. Taşınmazın değeri bu hesaba göre yapılıp arsa payı bile dahil edilmeden yapı birim maliyeti hesaplandığında, yapının yaşı gereği yıpranma payı %10 olarak ön görüldüğünde;666,02m²*3000TL/m²*0,90 =1798.254,00 TLOlarak hesaplanmaktadır.Konu taşınmaz Sinop İlinin en büyük ilçesi özelliğini gösteren Boyabat kent merkezine yakın konumda bulunmaktadır. Ana yapı ve dükkanın iyi durumda olması olumlu özellik taşımaktadır. Çevrenin meskun özellik göstermesi, alt ve üst yapı eksikliği olmaması olumlu özelliktir. Ana taşınmazın ve dükkanın yeterli yeşil alan ve otopark alanına sahip olmaması ise olumsuz yönlerdir. Taşınmazın mimari projesi, ruhsatı, iskanı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu çevre, konum, mimari ve inşaat özellikleri ile civarda mevcut pazarlama aşamasındaki taşınmaz pazar değerleri bir bütün halinde düşünüldüğünde ve ayrıca çevrede konu ile ilgili kişilerle yaptığımız istişareler neticesinde dava konusu taşınmazın dava tarihi itibarıyla +,- %15 pazarlık payı sınırları içerisinde yaklaşık değerinin 3.000.000,00 TL olduğu belirlenmiştir.Yüzölçümü : 666,08 m²Arsa Payı : 144/576İmar Durumu :DOSYASINDAKıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01929767

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