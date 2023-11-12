T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar aleyhine aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin (2023/278, 2023/279,2023/280 ve 2023/281) esas sayılı dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin TC Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023

Kamulaştırılan Taşınmazın İli: MANİSA İlçesi: DEMİRCİ

İrtifak Kam.

Dosya No Mahalle Ada Parsel Maliki Alanı M²

2023/278 Esas İrişler 310 3 Zahide Bayırlı 13.91 m²

2023/279 Esas Kayaköy 103 79 Bilal Ünlü 627,05 m²

2023/280 Esas Küpeler 103 141 Beyhan Öztürk 183,00 m²

2023/281 Esas Kayaköy 103 64 Ali Göl 784,89m²

Basın No: ILN01929700

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