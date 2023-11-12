T.C. ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 13.11.2023 00:00
İLAN METNİ
ESAS NO : 2023/237
KARAR NO : 2023/2753
SANIK : Esra ERKANLI, Taşdemir kızı, Erzurum 1985
doğumlu, Lalapaşa Mh. Menekşe Sk. No:7 İç Kapı
No:4 Yakutiye Erzurum
SUÇ TARİHİ : 03/11/2022
KARAR TARİHİ : 01/06/2023
VERİLEN HÜKÜM : İlk Derece Mahkemesince Hırsızlık suçundan verilen
5 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasına karşı yapılan istinaf
incelemesi neticesinde Dairemizce verilen Esastan Ret
Kararı
Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/12/2022 tarihli ve 2022/655 Esas, 2022/881 sayılı kararı ile yukarıda ismi yazılı sanık hakkında Hırsızlık suçundan netice olarak 5 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezasıyla mahkumiyetine, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu yönünden ise beraatine karar verildiği, bu karara karşı yapılan istinaf incelemesi neticesinde Dairemizce her iki suç yönünden Esastan Ret kararı verildiği, Hırsızlık suçu yönünden verilen Esastan Ret kararının temyiz kanun yoluna tabi olması nedeniyle kararın tebliği amacıyla sanığın adreslerine yapılan tebligatların tebliğinin sağlanamadığı, tüm araştırmalara rağmen adresinin de tespit edilemediği, bu nedenle adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olup,
Yukarıda karar muhteviyatı yazılı olan iş bu ilan metninin Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Erzurum ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe göndermek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 26/09/202
Basın No: ILN01930211
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