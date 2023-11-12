T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/346 Boztepe 418 1-25 Hacı Bayram Pektaş

Yakup Pektaş tamamı tamamı 20/02/2024

10:05

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

Basın No: ILN01930267

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