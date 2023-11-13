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Giriş Tarihi: 14.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 00:22

İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN OLUNUR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 8030344305 57895490300 AHMET ŞENBAHAR GÜLYAKA MAH. 2988 SK. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR 202101202112 0010 3080 2023071466NIX0000032 2023071314NJf0000114 0,00 0,00 1.761.172,50 1.761.172,50
2 8030344305 57895490300 AHMET ŞENBAHAR GÜLYAKA MAH. 2988 SK. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR 202101202112 0010 0010 2023071466NIX0000032 2023071314NJf0000114 1.761.172,50 0,00 0,00 1.761.172,50
3 8030344305 57895490300 AHMET ŞENBAHAR GÜLYAKA MAH. 2988 SK. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: KARABAĞLAR İZMİR 202110202112 0033 3080 2023071466NIX0000032 2023071314NJf0000115 0,00 0,00 1.722.767,95 1.722.767,95

Basın No: ILN01930231

#ilan.gov.tr

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İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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