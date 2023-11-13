T.C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2110 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiye bile ikmal iade edilmiştir.Hakkınızda yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.DavacıMuhammet Taşcı tarafından bir kısım davalılar aylehine Bartın İli, Merkez İlçesi,İnkum Mevkii, 121 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın ortaklar arasında satış suretiyle giderilmesine ilişkindavada;

Duruşma Günü 17/01/2024, saat: 09:45'te "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu davalı Duryaşar Akyürek adınailanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01930208

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