T.C. ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 14.11.2023 00:00
ESAS NO : 2018/1349 Esas
DAVALILAR : 9- DÖNDÜ İNCEGÜL - TC: **03206450**, Çaycuma/ ZONGULDAK
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamış,ilanen tebliğe karar verilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
Davanın KABULÜNE,
1-Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar mahallesi, 85 ada 157 parsel ve 85 ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın varsa hak ve yükümlülükler baki kalmak kaydıyla umuma açık SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,
2-Satışın umuma açık şekilde ve açık arttırma usulüyle yapılmasına,
3-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında tüm paydaşlara ödenmesine,
4-Satış memuru olarak Çaycuma Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine,
5-Taşınmaz hissedarlarının varsa payları üzerindeki hacizlerin satış bedellerine yansıtılmasına,
Dair; davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01929201
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