T.C. ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1349 Esas

DAVALILAR : 9- DÖNDÜ İNCEGÜL - TC: **03206450**, Çaycuma/ ZONGULDAK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize ulaşılamamış olup tebligat yapılamamış,ilanen tebliğe karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın KABULÜNE,

1-Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Pehlivanlar mahallesi, 85 ada 157 parsel ve 85 ada 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın varsa hak ve yükümlülükler baki kalmak kaydıyla umuma açık SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın umuma açık şekilde ve açık arttırma usulüyle yapılmasına,

3-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında tüm paydaşlara ödenmesine,

4-Satış memuru olarak Çaycuma Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine,

5-Taşınmaz hissedarlarının varsa payları üzerindeki hacizlerin satış bedellerine yansıtılmasına,

Dair; davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01929201

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