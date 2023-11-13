T.C. YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/202 Esas 08/11/2023

Konu : İLANEN TEBLİGAT HK

İLAN

YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Dava konusu Yozgat ili Merkez İlçesi Yukarı Nohutlu Mahallesi 2. Mıntıka, Nohutlu Etekleri Mevkii 829 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın maliklerinden Birsen Horgan'ın (TC:43510155082) tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalının duruşma günümüz olan 30/11/2023 gün ve saat 09:50 'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01930537

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