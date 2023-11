T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1117 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : AYDIN-İNCİRLİOVA-HACIALİOBASI MAH.

MEVKİİ : KADIBEYLİĞİ

PAFTA NO : -

ADA NO : 133

PARSEL NO : 1

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 68.363 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ARİF TANRIKULU-10873729052

2- POLAT TANRIKULU-10852729790

3- REFİK TANRIKULU-10909727892

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 04.05.2023 tarihli ve 11832-4,11832-5 ve 11832-6 sayılı kararı ile kamulaştırmasına karar verilen taşınmaza ilişkin olarak, 08.05.2023 tarihli ve 11860-3 sayılı kurul kararı ile tadil edildiği ve taşınmazın 1.071,28 m2. lik kısmının Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş tarafından 21.08.2008 tarih ve DAG/1725-1/175 Sayılı doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında kurulacak olan "RMS/A İstasyon Yeri" için kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği taşınmaza ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

