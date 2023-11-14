T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/296

KAMULAŞTIRMA İLANI

Burdur ili, Bucak ilçesi, Seydiköy Köyü, Dorum Alanı Mevkii, 209 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre kamulaştırma bedel tespiti ve tescil/ daimi irtifak hakkı tesisi davası açmıştır.

Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 Balgat, Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmazın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Bucak Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususları ilgililerine 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilanolunur.

Basın No: ILN01930572

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