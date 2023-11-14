T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
Sayı : 2023/87 Esas
1. GAİPLİK İLANI
AYTEMİZ DENKTAŞ ile İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FATİH İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Ölümün Tespiti) davası nedeniyle;
Fatih (Eski Eminönü İlçesi), Şehsuvarbey Mahallesi, Cilt:10, Hane:459, Bsn:4'e kayıtlı Hasan Tahsin ve Fatma'dan olma, 1912 Siruz doğumlu, Müyesser (TCKN:42110141600)'in öldüğünü veya kaybolduğuna ilişkin bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememizin 2023/87 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, şahıs hayatta ise adresinin, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi ilan olunur.17/10/2023
Fatih (Eski Eminönü İlçesi) Şehsuvarbey Mah. Cilt:10 Hane 459 Bsn:4'te kayıtlı;
Adı : Müyesser
TCKN : 42110141600
Baba adı : Hasan Tahsin
Anne adı : Fatma
Doğum Yılı : 1913
Doğum Yeri :Siruz
Basın No: ILN01930767
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