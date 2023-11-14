T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/317 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi Pınarbaşı Mahallesi

MEVKİİ : --

ADA : 6364 ada

PARSEL : 4 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :54,37 m² Pilon yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Demir, Ahmet Kavak, Ali Sili, Ayşe Tokgöz, Celal Kavak, Cemile Özsan, Cennet Doğru, Elife Şavkılı, Emine Aydoğan, Fatma Ejderha, Fatma Köse, Gönül Sevgili, Hatice Dikici, Hatice Kısakesen, Huriye Gümüş, Hüseyin Oynar, Kadir Kavak, Leyla Arı, Mehmet Barman, Mehmet Kavak, Mehmet Oynar, Meryem Barman, Metin Oynar, Murat Kısakesen, Murat Sili, Mustafa Barman, Mustafa Kavak, Naime Kaynar, Nasibe Civan, Nuray Leblebici, Nurcan Bilgiç, Nurten Boyalı, Osman Ağdaş, Osman Kavak, Ramazan Oynar, Salih Kısakesen, Seher Hançer, Selahiddin Oynar, Söheyla Deligönül, Şahin Demir, Tülay Cüce, Ülger Bağrıaçık, Yalçın Kavak, Yaşar Un, Yunus Barman, Zöhre Karaçalı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/317 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

4650 Sayılı Yasa ile Değişik 2942 Sayılı Kanun gereğince açılan davanın yargılamasının KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/317 Esas ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERİNDEN YAPILACAĞI, DURUŞMASININ 22/12/2023 GÜNÜ SAAT 10:04'E BIRAKILDIĞI, İLGİLİLERİN K.MARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVURABİLECEKLERİ,

Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank K.Maraş Şubesi'ne hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 10. maddesi gereğince İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN01930569

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