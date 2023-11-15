Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
SOYAD AD /ÜNVAN VERGİ NO T.C.KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ CEZA NEVİ Ana Takip Dosya No VERGİ / CEZA MİKTARI
METİN BEYAZ 1670022818 33739560972 19 MAYIS MAH. HİLAL CD. NO: 1-3B D.NO: 16 B.ÇKMCE / İST 01/2018-12/2018 9166 2019062666duK0005887 12.739,95
HÜSEYİN BİLEN 1710477823 64783053578 HARMNTEPE MH. ASLAN SK. NO:10 D.NO: 4 KAĞITHANE / İST 09/2017-09/2017 9004 2018110166duK0002391 22.343,00
ABDULKADİR BORAN 1800014983 44605525674 İSTSYN MH. MZFFER EKŞİ CD. NO: 1 D.NO: 2 ELMDAĞ / ANK 07/2018-07/2018 9338 2019062666duK0007052 25.098,00
BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ 1800063785 DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST 01/2018-12/2018 9166 2018110266duK0000602 33.755,00
BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ 1800063785 DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST 01/2018-12/2018 9166 2019062666duK0007062 26.420,58
BORA BALIKÇILIK VE TİC LTD ŞTİ 1800063785 DMRCLR ST. AYDŞ İŞ MRK.10 YL NO:1 D.NO:2 ZYTNBRNU İST 01/2018-12/2018 9166 2018110266duK0000602 13.175,65
RAİF BOZ 1820634353 29206585692 THTAKLE MH. MEHMTÇİK SK. K.No:22 /1 D.No:1 AVCILAR İST 01/2018-12/2018 9004 2018110266duK0000912 28.971,00
BÜLENT BOZYEL 1860158834 46102631452 GÜMŞPLA MH. PAPATYA SK. NO: 8 D.NO: 4 AVCILAR / İST 01/2018-12/2018 9166 2019082866duJ0009559 26.504,20
FRANZ JOSEF BRASCHOS 1870664567 ADRES TESPİT EDİLEMEDİ 03/2018-03/2018 9338 2022030766duK0000002 23.528,63
UĞURCAN BÜYÜKANBARLAR 1930414729 41029373706 YEŞİLKÖY MH. ÇINARLI SK. K.No:5 D.No:3 Tel: BAKIRKÖY İST 01/2018-12/2018 9166 2019062666duK0008300 27.446,52
BELKIS BÜYÜKBÜBEROĞLU 1940382847 15791481792 CUMHURİYET MAH. MANOLYA CAD. Kapı No:24 A SİLİVRİ İST 01/2018-12/2018 9166 2018102866duK0000030 18.228,65
ENSAR BAĞIŞ 1310942230 23990693090 YAVUZ SELİM MH. 1047. SK. NO: 17 D.NO: 7 BAĞCILAR / İST 01/2019-12/2019 9033 2020031766duK0000893 13.010,00
SAMİ BALI 1370319253 26653345824 DEMİRKAPI MAH. 1736. SK. K.No:17 D.No:4 Tel: BAĞCILAR İST 01/2019-12/2019 9033 2019062666duK0003377 13.010,00
ALI FARAJ BELAED BELGASIM 1630434662 99305172130 ADRES TESPİT EDİLEMEDİ 01/2018-12/2018 9374 2021121666duK0001109 12.406,00
BERAT BİLMEDİ 1750505838 21112782936 YILDIZTPE MH. 556. SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 BAĞCILAR / İST 01/2019-12/2019 9033 2020112366duK0004576 13.009,95
BERAT BİLMEDİ 1750505838 21112782936 YLDIZTPE MH. 556. SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 1 BAĞCILAR / İST 01/2019-12/2019 9033 2020121566duK0000694 13.009,95
BASA METAL İNŞ SAN TİC.LTD.ŞTİ. 1430084069 ESNTPE MH MŞRDRVŞİBRHİM SK K.NO:7 D.NO:8 ŞİŞLİ/İST 01/2012-12/2012 9062 2018031266duK0000012 21.068.84
İBRAHİM COŞKUR 2140073650 29326392354 ÇATALELMA KÜME EVLERİ NO:32 KAPI NO:1 MRKZ/ÇANKIRI 01/2018-12/2018 9166 2018102866duL0001431 13.216,17
AHMET DEDEOĞLU 2720023234 34396945744 ZWİCKAUER DAMM 60 12353 BERLİN/ALMANYA 01/2018-12/2018 9166 2019062866duL0001961 51.233,00
ALI DEHGHANZADEH 2731167987 99138276050 PİYLEPŞA MH BARTHNSIRTI SK NO:24/3 K.NO:2 B.OĞLU/İST 01/2018-12/2018 9109 2023110166duL0000001 14.705,00
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş 3850420691 OSTİM BAĞDAT C No:396 D.No:A YNMHLLE ANK 01/2018-12/2018 9166 2019082866duJ0009326 13.606,13
MUHAMMED GREYBAVİ 4110795993 99128685244 ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. 01/2019-12/2019 9109 2019121466duN0000155 14.705,00
MUSTAFA GÜNEŞ 4340904311 43877090064 TEVFİKBEY MH. MEHMET ALİBEY SK. NO: 2/4 K.ÇKMCE/İST 02/2019-02/2019 9004 2021031866duN0000557 11.931,00
HASAN GÜNEYSU 4350419934 27704352976 ŞRNEVLR MH. M. FVZİ ÇKMK 5. SK NO:38/5 BHÇLİVLR/İST 01/2019-12/2019 9109 2019062766duN0002125 14.705,00
BAYAN ALI JUMHA JUMHA 4842015496 99236858066 ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. 01/2019-12/2019 9109 2021101866duN0006638 14.705,00
GÜL-İŞ İNŞ.İŞ ORTAKLÇAKIR YAPI A.Ş. 4140532138 - TOZKOPARN MH. CEVAT AÇIKALN CD. No:12 GÜNGRN/İST 01/2018-12/2018 9166 2019062766duN0000446 31.254,38
ZEYNEL GÜNDOĞ 4280119241 21977446684 PİYALEPAŞA MAH. KAHAN SK. NO:2/10 BEYOĞLU/İST 01/2018-12/2018 9166 2019062766duN0001596 15.299,81
AYŞE GÜNDÜZ 4300169571 58783377536 ERDEMLİ KÖYÜ DÜDÜKLÜK MEVKİİ NO: 1A AYANCIK/SİNOP 01/2018-12/2018 9166 2018103066duN0001341 15.272,48
MUSTAFA GÜVENİR 4520010046 46393328918 KARTALTEPE MAH. UMUT SK. NO:13/16 BAKIRKÖY/İST 01/2018-12/2018 9166 2019062866duN0000748 11.265,50
İFLAS HAL. GÜVENİLİR İNŞAAT TE KSTİL 4520028021 Z.BABA MH.Z.BABA CD. LUNAPARK İÇİ NO:35 BAKIRKÖY/İST 01/2018-12/2018 9166 2020091466duN0000001 85.387,50
HACI SAYİD GID PAZ SAN.VE TİC 4540386192 YAKUPLU MAH. SANAYİ CAD. NO: 10/1 BEYLİKDÜZÜ/İST 01/2018-12/2018 9166 2018110166duN0000015 19.365,88
HALSAN HALAZAOĞLU ELKT SAN VE TİC 4560014286 YENŞHR MH. DARENDE TURGUT ÖZAL BLV D:3 ATŞHİR İST 01/2018-12/2018 9166 2019082866duJ0014786 45.202,00
HUZUR TEKSTİL VE OTO SAN DIŞ TİC 4640088226 FİRUZKÖY M.BAĞLAR İÇ/MEZARLIK ÜS NO:34 AVCILAR/İST 01/2018-12/2018 9166 2018110166duN0001554 14.077,17
ERHAN HOŞVER 4640098294 74560051222 ŞENLİKKÖY MAH. YONCA SK. NO:10/7 BAKIRKÖY/İST 01/2016-12/2016 9031 2019070366duN0000582 29.819,05
ÖMER HOT 4640218499 16678948650 CUMHRİYET MH. ATATÜRK BUL NO: 10H/30 BEYLİKDÜZÜ/İST 01/2018-12/2018 9166 2018102714duR0004164 14.122,08
İNC KLMA TESST MAK İNŞ. TAA SAN 4760653689 F.ÇAKMAK MAH. ÇAKMAK SOK. Kapı No:16 B.EVLER/İST 01/2018-12/2018 9166 2018110266duN0001019 17.374,50
İNC KLMA TESST MAK İNŞ. TAA SAN 4760653689 F.ÇAKMAK MAH. ÇAKMAK SOK. Kapı No:16 B.EVLER/İST 01/2018-12/2018 9166 2018110266duN0000768 16.412,22
SERDAR İZGÖRDÜ 4840404282 59308441824 KOCASİNAN MRKZ MH. KUŞÇU SK. NO:36A/1 B.EVLER/İST 01/2018-12/2018 9166 2018110366duN0000123 18.943,71
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01931182

#ilan.gov.tr

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