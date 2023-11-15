T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C.

ADANAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1261 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adana İli, Yüreğir İlçesi, Çamlıbel Mah. 10488 Ada, 45 Parsel, bağımsız bölüm niteliği arsa, yüzölçümü 519,00 , borçlu adına tam hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Tapu kaydı ve Özellikleri : Değerlemeye konu taşınmaz Adana İli, Yüreğir İlçesi, Çamlıbel mahallesi (tapuda Çamlıbel) 10488 ada 45 parsel, 519,00 m² yüzölçümlü arsadır. Taşınmaz tescilde arsa, mahallinde ise müstakil mesken kullanımındadır. Mahallinde yapılan tespitlere göre üzerindeki yapının halihazır durumu, brüt 260 m² net 210 m² alanlı ve iki katlı, brüt 180 m2 net 150 m2 iki katlı mesken olarak toplamda 440 m2 brüt, 360 m2 net iki adet bina inşa edildiği görülmüştür. Taşınmaz borçlunun hissesi oranında değerlemede dikkate alınmıştır.Taşınmaz 2937 sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz, DOP (yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetler ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile ibadet yeri, karakol yerleri) alanında kalmamaktadır. İmar Müdürlüğü Planlama Bölümü yetkililerinden edinilen bilgiye göre hazırlanan imar plana göre taşınmazın, E:1,60 Yençok: 40,50 metre yapılaşma şartlarına sahip olduğu öğrenilmiştir. Parsel yaklaşık olarak dörtgen şeklinde olup topoğrafik açıdan düz bir zemine sahiptir. Bölgedeki yapılaşma oranı yaklaşık %90 civarındadır. Bu bölge dışında kalan alanlardaki arazilerin tamamına yakını mustakil yapı olarak kullanılmaktadır. Toplu taşıma imkanları yeterli olup, ulaşım genel olarak otobüs ve özel araçlar ile sağlanmaktadır.Arsa Payı: 1/1 İmar Durumu: Yüreğir Belediyesi?nde yapılan incelemelere göre imar planında taşınmazın, E:1,60 Yençok: 40,50 metreKONUT ALANI içerisinde olduğu belediye yetkililerinden şifahen öğrenilmiştir. Buna göre taşınmaz, DOP (yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetler ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile ibadet yeri, karakol yerleri) alanında kalmadığı öğrenilmiştir.Tarafımıza ibraz edilen tapu ile değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında yerinin doğruluğu, Yüreğir Belediyesi imar paftasından ve Tapu Kadastro Müdürlüğünün Coğrafi Bilgi Sistemi ile yerindeki tespiti üzerinden teyit edilmiş ve konum alınmıştır.Çamlıbel Mahallesi, 2937 Sokak, No.35 Yüreğir/Adana519 m2İnşaat tarzı E:1,60 YENÇOK: 40,50 metre konut alanı4.620.000,00 TL%20Tapu Kaydındaki Gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01932203

#ilan.gov.tr