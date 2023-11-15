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Giriş Tarihi: 16.11.2023 00:00

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/417 Esas

DAVALI : TÜLAY ASLAN Mehmet Çelik kızı Bozdoğan/ AYDIN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/01/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931806

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T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
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