T.C. DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/237 Esas

DAVALI : SİDAR BORAN

Davacı vekili Av.Namık Tanrıkulu tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce,dava dilekçesinde adresiniz belirtilmediğinden duruşma gününü bildirir davetiye tarafınıza tebliğe çıkarılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma tarihi olan 27/02/2024günü saat 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde davayı inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.13/11/2023

Basın No: ILN01931683

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