T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 16.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/141 Esas
DAVALI : CEZMİ ERDOĞAN Fatih Mh. Berat Cd. Ayasofya Sk. No:5 D:2 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL
DavacıNURCAN ERDOĞAN iledavalı CEZMİ ERDOĞAN arasında mahkememizdegörülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;
Davacı Nurcan ERDOĞAN tarafından aleyhinizde çekişmeli boşanma davası açıldığı anlaşılmış olmakla,
HMK. 122. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01931935
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