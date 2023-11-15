T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/141 Esas

DAVALI : CEZMİ ERDOĞAN Fatih Mh. Berat Cd. Ayasofya Sk. No:5 D:2 34920 Sultanbeyli/ İSTANBUL

DavacıNURCAN ERDOĞAN iledavalı CEZMİ ERDOĞAN arasında mahkememizdegörülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Davacı Nurcan ERDOĞAN tarafından aleyhinizde çekişmeli boşanma davası açıldığı anlaşılmış olmakla,

HMK. 122. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931935

#ilan.gov.tr