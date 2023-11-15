Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/201 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/201 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 Nolu Taşınmazın Özellikleri :
İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, GÖKTÜRK Mahalle/Köy, Uzun Kemer Mevkii, 427 Parsel, 36.921,00 m2 yüzölçümü, 337/10000 arsa paylı, 20 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı
niteliğindedir.
Adresi
: Göktürk Mahallesi, Kemer Country Sitesi, Sırça Sokak No:2 Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti :
70.000.000,00 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
2 Nolu Taşınmazın Özellikleri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:30
: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle/Köy, Çeliktepe Mevkii, 9554 Ada, 10 Parsel, 103,00 m2 yüzölçümü, bahçeli kargir ev niteliğinde taşınmazın tamamı
niteliğindedir.
Adresi :
Çeliktepe Mahallesi Hoşgör Sokak No:3 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti :
5.040.200,00 TL KDV Oranı
: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:30
09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01931544
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