T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Eyüpsultan İlçe, GÖKTÜRK Mahalle/Köy, Uzun Kemer Mevkii, 427 Parsel, 36.921,00 m2 yüzölçümü, 337/10000 arsa paylı, 20 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazınniteliğindedir.: Göktürk Mahallesi, Kemer Country Sitesi, Sırça Sokak No:2 Eyüp / İSTANBUL70.000.000,00 TL%20: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle/Köy, Çeliktepe Mevkii, 9554 Ada, 10 Parsel, 103,00 m2 yüzölçümü, bahçeli kargir ev niteliğinde taşınmazınniteliğindedir.Çeliktepe Mahallesi Hoşgör Sokak No:3 Kağıthane / İSTANBUL5.040.200,00 TL: %20

09/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01931544

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