T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/722

KARAR NO : 2023/1175

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 07/11/2023 tarih ve 2023/722 Esas 2023/1175 Karar sayılı kararı ile Sanık GÖKHAN ŞAFAK (Kemal ve Aysel oğlu Ludwigsburg 30/05/1985 d.lu Trabzon-Tonya-Melikşah nüf.kayıtlı) hakkında;

SanıkGÖKHAN ŞAFAK'ın üzerine atılıNitelikli Hırsızlık ve Mala Zarar Verme suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda müştekiler, FATME İSMAİLOVA VELİEV-(İsmail ve Mikereva kızı, 14/01/1971 Bulgaristan doğumlu) ve TUNCHER VELİEV-(Hasanof ve Elaza oğlu, 1971 Bulgaristan doğumlu) tebliğ edilemediği, müştekilerin yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgilerinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içindemahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.15/11/2023

Basın No: ILN01933186

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