T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/434 Esas

Davacı , GÜLLÜ BAL ile Davalılar , AHMET PALUTOĞLU, AYSEL GÜLER, AYŞE KAYAOĞLU, ELİF SENA PALUTOĞLU, ENVER PALUTOĞLU, FAHRİ PALUTOĞLU, FURKAN PALUTOĞLU, HAMİT PALUTOĞLU, HATİCE KARAÇALI, İSMAİL HAKKI PALUTOĞLU, MAHMUT PALUTOĞLU, MEHMET GÜNGÖR, MEHMET PALUTOĞLU, MUAMMER PALUTOĞLU, MUKADDER PALUTOĞLU, MURATHAN PALUTOĞLU, MUSTAFA PALUTOĞLU, NEŞE GÖKMEN, NİGAR ERGÜR, ÖMER PALUTOĞLU, PAKİZE PALUTOĞLU, REMZİYE PALUTOĞLU, RUKİYE DURMAZ, RUKİYE GÜL, SAKİNE CİNTOSUN, SAMİME DEMİREL, SELİM PALUTOĞLU, SEMA ALTINDAL, UĞUR GÜNGÖR, YUSUF PALUTOĞLU, ELAZIĞ İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Davalı Fethi ve Mukadder'den olan, 20/08/1980 D.lu, ( TC: 23905725946) Kimlik numaralı Sakine Cintosun açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; duruşma günü olan 26/12/2023 günü saat 09:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmesi , HMK.nun 194. maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklaması, iki haftalık kesin sürede cevap ve delillerini bildirmediği takdirdedavacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacağı dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933095

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