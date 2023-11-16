T.C. İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/535

DAVALI : ÖMER KAÇMAZ 834 Sk No:4 Tan MahvKonak/ İZMİR

Davacı Güli Kaçmaz tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Güli Kaçmaz tarafından aleyhinize 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davası açıldığı, davacı Güli Kaçmaz, mahkememizden boşanmaya karar verilmesini ve müşterek çocuk Melisa Kaçmaz'ın velayetinin anneye verilerek çocuk için ayda 1.500.-TL öncesinde tedbir, kararın kesinleşmesine müteakip iştirak nafakası, davacı eş için 3.000.-TL öncesinde tedbir kararın kesinleşmesine müteakip yoksulluk nafakası ile yine davacı eş lehine 250.000.-TL maddi tazminat, 250.000.-TL manevi tazminat ödenmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Ön inceleme durusma günü: 06/02/2024 günü saat:09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933241

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