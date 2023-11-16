T.C. KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ

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"Kuşadası Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/241 Esas sayılı dosyasında, Davacı Yadigar Korkutoğlu tarafından İştirak halinde mülkiyetin, müşterek Mülkiyete çevrilmesi hususunda 06/03/2019 tarihli dilekçe ile dava açılmış olup, Davalılar Serpil Uluç, Gülbahar Uluç ve Can Uluç'a 09/03/2023 tarihinde yapılan duruşmada ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu sebeple Davalılar SerpilUluç, Gülbahar Uluç ve Can Uluş'a açılan dava hakkında 'TMK 644'e göre iki hafta süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

Basın No: ILN01933080

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