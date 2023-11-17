T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/64 Tereke

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Kamile TETİK'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa Kamile TETİK'in terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçılarından olan Emine GÜROL'un yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 07/03/2024 günü saat 10:50'de bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.Mirasçı : Emine GÜROL - 335*****444

Basın No: ILN01933886

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