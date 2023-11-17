T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/19 Tereke

MİRAS BIRAKAN : HURİYE SEDEF AKDOĞAN - 37561654434

MESLEĞİ : ECZACI

ADRES : Armutalan Mah. 538 Sok. No:4A Marmaris/MUĞLA

Mahkememizde görülmekte olan miras bırakan HURİYE SEDEF AKDOĞAN'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakanın terekesinin tespiti ve defter tutulması talep edildiğinden;

Türk Medeni Kanununun 621. maddesi ile Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük'ün 41/1. maddesi gereğince;

Miras bırakanın alacaklılarının ve borçlularının ikinci ilandan itibaren iki ay içinde varsa belgeleriyle birlikte alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri, iş bu çağrının kefalet sebebiyle alacaklıları ve borçlularını da kapsadığı, alacaklı ve borçluların verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri,

Ayrıca; alacaklıların, süresi içinde alacaklarını bildirmemelerinin Türk Medeni Kanununun 629 uncu maddesinde belirtilen ''Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz. Ancak, alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği hâlde deftere yazılmamış alacakları için mirasçı, zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalır. Alacakları, tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklılar deftere geçirilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilirler '' hükmünde öngörülen sonuçları doğuracağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01933927

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