T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/240, 241, 244, 258, 259, 260 Esas Sayılı dosyaları 13/11/2023

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Davacı , ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

2023/240 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Ortaköy Mah.641 Parsel sayılı taşınmazın ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar, Ayşe Dicle Kurtoğlu, Aziz Deniz Kurtoğlu, Can Timür, Cansu Timür, Fatma Göncüoğlu, Raziye Timür, Tülin Kurtoğlu, Yaşar Kurtoğlu)

2023/241Esas Sayılı dosyasında; Denizli ili, Çal İlçesi, İsmailler Mahallesi 365 ada 6 parsel sayılı taşınmazın yolda ve çocuk bahçesinde kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkında (Davalılar, Ali Kıran, Bilal Kıran, Medine Kıran, Mehmet Kıran, Melek Erikci, Nursabah Turan, Zeynep Battal)

2023/244 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Yukarıseyit Mah. 5458 Parsel sayılı taşınmazın ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar, Ahmet Hasçelik, Asilkan Aksoy, Berrin Bilge Demoğlu, Burhan Cura, Bülent Cura, Cennet Gürel, Cennet Helvacı, Dudu Duysal Çöğür, Emine Cura, Eşe Karadağ, Etem Aksoy, Fadim Kılınç, Faruk Aksoy, Gökhan Ataman, Gönül Güngör, Güler Eröz, Gürsel Aksoy, Hasan Aksoy, İncila Çıkrıkcı, Martin Halit Ataman, Mehmet Cura, Mehmet Ali Aksoy, Mehmet Ali Canbaz, Mesude Canbaz, Muhammet Mustafa Aksoy, Muratcan Aksoy, Mustafa Aksoy, Osman Aksoy, Ramazan Hasçelik, Şaban Aksoy, Tuncar Aksoy, Zehra Hanım Gürsoy, Zühal Dakni )

2023/258 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli,Çal İlçesi, Hüseyinler Mah. 191 ada 6 parsel sayılı taşınmazın (kamulaştırma kararı alınan 191 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmı ifraz edilerek 191 ada 6 parsel numarasını almıştır) Çal Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalı , AYHAN ÇÖMEZ )

2023/259 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli, Çal İlçesi, Hüseyinler Mah.191 ada 8 Parsel sayılı taşınmazın (kamulaştırma kararı alınan 191 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmı ifraz edilerek 191 ada 8 parsel numarasını almıştır)Çal Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar; Harun Çömez, Hasan Çömez, Huriye Eralp, Kadir Çömez, Muammer Çömez, Nevriye Çömez, Saadet Küzeci, Sema Eskici)

2023/260 Esas Sayılı dosyasında; Denizli İli, Çal İlçesi, Hüseyinler Mah.191 ada 10 Parsel sayılı taşınmazın (kamulaştırma kararı alınan 191 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmı ifraz edilerek 191 ada 10 parsel numarasını almıştır) Çal Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesi hakkında (Davalılar, Fatma Nurten Baysal, Memduh Yükseltürk, Mislina Kuran, Muzaffer Yiğit Kuran, Övgü Kuran, Özde Kuran ) Kamulaştırmayı yapan idarenin ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti, ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan, ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01934909

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