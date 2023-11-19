T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/523 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Göl Emirler Köyü,

ADA NO : 120

PARSEL NO : 56

YÜZÖLÇÜMÜ : 238,51 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : VEHBİ TÜFEKCİ

FAİKA ACAR

BEYHAN KURAL

ŞAHİKA ŞENER

EMİN TÜFEKCİ (ÖLÜ)

İSMAİL SUNA (ÖLÜ)

MEHMET TÜFEKCİ (ÖLÜ)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/523 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01932864

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