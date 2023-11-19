T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/523 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Göl Emirler Köyü,
ADA NO : 120
PARSEL NO : 56
YÜZÖLÇÜMÜ : 238,51 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : VEHBİ TÜFEKCİ
FAİKA ACAR
BEYHAN KURAL
ŞAHİKA ŞENER
EMİN TÜFEKCİ (ÖLÜ)
İSMAİL SUNA (ÖLÜ)
MEHMET TÜFEKCİ (ÖLÜ)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/523 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01932864
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