T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 20.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/526 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Göl Emirler Köyü
ADA NO : 126
PARSEL NO : 61
YÜZÖLÇÜMÜ : 195,42 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FUAT YILMAZ
EMİN ERASLAN
NURAN MINIK
NURTEN İVEDİ
İHSAN NALBANTOĞLU
BAHRİYE SEYMEN
HAYRİYE **(T.C. YOK)
RÜŞTÜ ** (T.C. YOK)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/526 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01932866
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