T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/526 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Göl Emirler Köyü

ADA NO : 126

PARSEL NO : 61

YÜZÖLÇÜMÜ : 195,42 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FUAT YILMAZ

EMİN ERASLAN

NURAN MINIK

NURTEN İVEDİ

İHSAN NALBANTOĞLU

BAHRİYE SEYMEN

HAYRİYE **(T.C. YOK)

RÜŞTÜ ** (T.C. YOK)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/526 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01932866

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