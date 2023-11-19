T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/550

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Lalahüseyinpaşa Mah., 2016 Ada 2 Parsel, 133 m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kagir Ev Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 131 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 377.000,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Lütfi CİN ve diğerleri.

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/550 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 15/12/2023 günü saat 10:25'te yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01933873

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