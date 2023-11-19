T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/365 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili, Merkez, Balcın Köyü

MEVKİİ : Köyönü

PAFTA NO :

ADA NO : 110

PARSEL NO : 3

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 830,09 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET BAŞARAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/365 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusuNevşehir ili, Merkez İlçesi, Balcın Köyü, Köyönü Mevkii 110 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 830,09 m²'sinin kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idariyargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresine yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkememizcetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıflarBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.14/11/2023

Basın No: ILN01933949

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