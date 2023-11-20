T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:00
ESAS NO : 2023/701
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/12/2023günü saat: 13.00 'dir.
|
DOSYANO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2023/701
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
|
188
|
2
|
İsmail Duran, Raziye Aslan, Zahide Demir, Zeynep Çelik,
|
746,68
|
TARLA
|
2023/703
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
|
191
|
7
|
Ali Güzeloğlu, Alime Şakır,Ertuğrul Güzeloğlu, Hasibe Aksay,Saniye Özler, Yunus Emre Güzeloğlu, Zeynep Güzeloğlu
|
256,00+14412,45
|
TARLA
|
2023/705
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
|
211
|
4
|
Ramazan Küçük
|
86,45+16931,68
|
TARLA
|
2023/707
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü
|
190-
|
10
|
Selami Dinçer
|
7120,56
|
TARLA
|
2023/709
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
|
107
|
22
|
Havva Dudu Gürel, Kamil Gürel,Muzaffer Gürel, Yavuz Gürel
|
225,00+3579,88
|
TARLA
|
2023/711
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
|
-107
|
11
|
İsmail Yeşil
|
17,09+4147.81
|
TARLA
|
2023/713
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
|
107
|
29
|
Mustafa Özekinci
|
7808,95
|
TARLA
|
2023/715
|
Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü
|
104
|
7
|
Fatma Köse Mehmet kızı
|
196,00+8767.85
|
TARLA
1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idariyargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01929542
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