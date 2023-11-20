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Giriş Tarihi: 21.11.2023 00:00

T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/701
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/12/2023günü saat: 13.00 'dir.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2023/701

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

188

2

İsmail Duran, Raziye Aslan, Zahide Demir, Zeynep Çelik,

746,68

TARLA

2023/703

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

191

7

Ali Güzeloğlu, Alime Şakır,Ertuğrul Güzeloğlu, Hasibe Aksay,Saniye Özler, Yunus Emre Güzeloğlu, Zeynep Güzeloğlu

256,00+14412,45

TARLA

2023/705

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

211

4

Ramazan Küçük

86,45+16931,68

TARLA

2023/707

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü

190-

10

Selami Dinçer

7120,56

TARLA

2023/709

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

107

22

Havva Dudu Gürel, Kamil Gürel,Muzaffer Gürel, Yavuz Gürel

225,00+3579,88

TARLA

2023/711

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

-107

11

İsmail Yeşil

17,09+4147.81

TARLA

2023/713

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

107

29

Mustafa Özekinci

7808,95

TARLA

2023/715

Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü

104

7

Fatma Köse Mehmet kızı

196,00+8767.85

TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idariyargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01929542

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