T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/701

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ ( TEİAŞ )vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 21/12/2023günü saat: 13.00 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2023/701 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 188 2 İsmail Duran, Raziye Aslan, Zahide Demir, Zeynep Çelik, 746,68 TARLA 2023/703 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 191 7 Ali Güzeloğlu, Alime Şakır,Ertuğrul Güzeloğlu, Hasibe Aksay,Saniye Özler, Yunus Emre Güzeloğlu, Zeynep Güzeloğlu 256,00+14412,45 TARLA 2023/705 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 211 4 Ramazan Küçük 86,45+16931,68 TARLA 2023/707 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Karalgazi köyü 190- 10 Selami Dinçer 7120,56 TARLA 2023/709 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 107 22 Havva Dudu Gürel, Kamil Gürel,Muzaffer Gürel, Yavuz Gürel 225,00+3579,88 TARLA 2023/711 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü -107 11 İsmail Yeşil 17,09+4147.81 TARLA 2023/713 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 107 29 Mustafa Özekinci 7808,95 TARLA 2023/715 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyü 104 7 Fatma Köse Mehmet kızı 196,00+8767.85 TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idariyargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01929542

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