BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 06:12
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2023/1298822
|İşin Adı
|:
|1Bölge Müdürlüğü 20 Adet Makas Ferşi İşi
|İhale Türü - Usulü
|:
|Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
|1 - İdarenin
|a) Adresi
|:
|1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2163488020-381 - 2164148740
|c) Elektronik posta adresi
|:
|1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
|ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
|:
|1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr
|2 - İhale konusu hizmetin
|a) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Ait 11-12-14 Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkasında yapılacak Makas Ferşi için hizmet alımı yapılması işi Birim Fiyat cetvelindeki 2 Kalemden oluşan aşağıdali miktar ve tür; 1.Kalem TCDD -Üst-6003 Makas Sökülmesi; Mtül 1028,52 2.Kalem TCDD -Üst-6501/An Sapan yolu 50km/sa uygun sabit göbekli basit makasın ferşi Adet 20 Hizmet Alımı İşi' dir.
|b) Yapılacağı Yer
|:
|TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü Ait 11-12-14 Demiryolu Bakım Müdürlükleri mıntıkası
|c) Süresi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatında belirtilen tarihte işe başlanacak ve işin süresi 90 Gündür.
|3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
|a) Yapılacağı yer
|:
|TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL
|b) Tarihi ve saati
|:
|05.12.2023 - 14:00
|4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
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Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 05.12..2023 Tarihine Saat 14 : 00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır.
İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup;
6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
Basın No: ILN01935114
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