BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 05.12..2023 Tarihine Saat 14 : 00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır. İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; 6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 7- Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.