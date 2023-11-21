MANİSA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/408 Esas

KARAR NO : 2023/671

DAVALI ARSALAN AHMADI -TC: 99650488054- KHANOMALSADAT ve ALI oğlu, 01/11/1988 Ahvaz doğumlu, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı görülmüş, bu nedenle davalı Arsalan Ahmadı adına gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı SORAYA TALEBZADEH ve Davalı ARSALAN AHMADI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1-Davacı tarafından açılan davanın KABULÜ ile, Gholamreza ve Zahra kızı, 27/01/1992 Ahvaz doğumlu, 99611489366 yabancı kimlik numaralı davacı SORAYA TALEBZADEH ile Alı ve Khanomalsadat oğlu, 01/11/1988 Ahvaz doğumlu, 99650488054 yabancı kimlik numaralı davalı ARSALAN AHMADI'nın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 210,55 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, 3-Davacı tarafından bu dava uğruna yatırılan 118,60 TL harç ve yapılan 12.202,75 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 12.321,35 TL masrafın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5-Davalı tarafından yapılan masraf bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 6-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine, 7-Karar kesinleştiğinde bir suretin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesine, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK'nun 345. maddesi gereğince kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/09/2023" şeklinde olup tebliğ yerine geçmek üzere;

Mahkememizce verilen hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince yukarıda açık kimliği belirtilen davalı İran uyruklu Arsalan Ahmadı'ya tebliği ile tebliğe ilişkin gazetenin yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 23/10/2023

Basın No: ILN01936017

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