ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/621 Esas

KARAR NO : 2022/1586

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Samsun ili 19 Mayıs İlçesi Düzköy mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdullah ve Hamide'den olma 1973 d.lu415***876 T.C Kimlik Numaralı Ferda USTA'ya tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ yapılamadığından aşağıda yazılı hükmün;

HÜKÜM :

*Davanın KABULÜ ile *Ordu İli, Altınordu İlçesi, Yıldızlı Mahallesinde kain, 114 ada 4 parsel ve 114 ada 19 parsel sayılı dava konusu taşınmaz üzerindeki taraflar arasındaki ortaklığın, üzerindeki tüm bina ve yükümlülükleri ile birlikte, umum arasında açık artırma ile satış yapılmak suretiyle giderilmesine, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936258

#ilan.gov.tr