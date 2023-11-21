T.C. ÇORUM 1. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2021/183 Esas 13/11/2023 Konu : BİLİRKİŞİ RAPORU İLANEN TEBLİGATİLAN METNİ

Davacı , SOSYAL GÜVENLİK KURUMU - ANKARA ileDavalılar , KENAN ORHON, YUSUF AYDOĞDU, ORKİSAN MERMER SAN.VE TİC.A.Ş. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

KENAN ORHONmirasçılarıBERRİN ORHON, ZEYNEP ŞEYMAN ORHON,KEREM HÜSNÜ ORHON'aulaşılamaması nedeniyle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İşsağlığıiş güvenliği uzmanı bilirkişiler tarafından mahkememize sunulan12/07/2023tarihli bilirkişi raporunda özetle; Raporumuzun 5.1. Maddesinde detaylı olarak açıklanan neden ve gerekçelerle davalı Orkisan Mermer San. Ve Tic. A.Ş.'nin kaza olayının meydana gelmesinde etkisi ve ihmalinin bulunduğu, bu etki ve ihmalin kaza olayının meydana gelmesinde %75 (yüzde yetmiş beş) oranında etken olduğu, raporumuzun 5.4. maddesinde detaylı olarak açıklanan neden ve gerekçelerle Ceza yargılamasında şahsi kusurunun bulunduğu da tespit edilen Kenan ORHON'un kaza olayının meydana gelmesinde etkisi ve ihmalinin bulunduğu, bu etki ve ihmalin kaza olayının meydana gelmesinde %3 (yüzde üç) oranında etken olduğu, raporumuzun 5.2. maddesinde detaylı olarak açıklanan neden ve gerekçelerle kazalı Mustafa ERDEM'in kaza olayının meydana gelmesinde etkisi ve ihmalinin bulunduğu, bu etki ve ihmalin kaza olayının meydana gelmesinde %20 (yüzde yirmi) oranında etken olduğu, raporumuzun 5.3. maddesinde detaylı olarak açıklanan neden ve gerekçelerle Ceza yargılamasında şahsi kusurunun bulunduğu da tespit edilen İş Güvenliği Uzmanı Yusuf AYDOĞDU'nun kaza olayının meydana gelmesinde etkisi ve ihmalinin bulunduğu, bu etki ve ihmalin kaza olayının meydana gelmesinde %2 (yüzde iki) oranında etken olduğu, mahkememize bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01935998

#ilan.gov.tr