T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:00
ESAS SAYISI : 2022/53 Ort. Gid. Satış
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/439 esas 2020/1411 karar sayılı ilamı ileDava konusu Erzincan İli Merkezİlçesi Pınarönü Köyü eski 86 ( yeni 113 ada 46 parsel ), eski 705 ( yeni 115 ada 77 parsel ), eski 707 ( yeni 115 ada 79 parsel ), eski 372 ( yeni 157 ada 5 parsel ), eski 629 ( yeni 115 ada 39 parsel) sayılı taşınmazların Ortaklığın açık Artırma Suretiyle Satılarak giderilmesi için dosya mahkememize gönderilmiş olmakla, Hissedarlardan Yurt dışında bulunan
Hissedar :Fidan Erol Ali Kızı 1964 D.lu. Berthold Fischer Laende 3/4 Traisen 3160Avusturya
Hissedar :Ayten Salatan Veli kızı 1950 D.lu. Blumen Str. 8 Kamen 59174 Almanya
Hissedar :Eren Salatan Munzur oğlu 1978 D.lu. Blumen Str. 8 Kamen 59174 Almanya
Hissedar :Nazlı Salatan Rıza kızı 1965 D.lu. Lenaustr.3 Bad Mergentheim 97980Almanya
Hissedar :Dilan Salan Mustafa kızı 1990 D.lu. Lenaustr.4 Bad Mergentheim 97980 Almanya adreslerine çıkartılan davetiyelerin adreslerinde ikamet etmemeleri gerekçesiyle iade edildiği, mernis adreslerinin tebligatın gönderildiği adres olduğu, adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dosyamızdan satışa konu taşınmazın elektronik ortamda yapılacak 1'ci satışın 13/02/2024 günü saat 10:21'de başlayıp 20/02/2024 günü saat 10:21'de sona ereceği, istekli çıkmadığı takdirde ikinci satış gününün 19.03.2024 günü saat 10:21'de başlayıp 26/03/2024 günü saat 10:21'de sona ereceği hususu ilgiliye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/11/2023
Basın No: ILN01936390
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