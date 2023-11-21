Örnek No:55*
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/752 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/752 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri:
İstanbul İl, Fatih İlçe, Dayahatun Mah, 630 Ada No, 275 Parsel No, 22/2400 Arsa Payı/Payda, 868,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Natamam Ali Paşa Hanı ve Arsası, 1.Bodrum Kat25 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taş. Tamamı. Adresi :
Taya Hatun Mahallesi, Tığcılar Sokak, Dış K.No:25, Rokoko İş Hanı (Eski:Mercan Ali Paşa Han)1.Bodrum Kat 25 BB, 219 Kapı Nolu Büro Fatih / İSTANBUL
Kıymeti :
5.000.000,00 TLKDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:30
17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01936213
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