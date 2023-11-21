T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Fatih İlçe, Dayahatun Mah, 630 Ada No, 275 Parsel No, 22/2400 Arsa Payı/Payda, 868,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Natamam Ali Paşa Hanı ve Arsası, 1.Bodrum Kat25 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Büro Olan Taş. Tamamı.Taya Hatun Mahallesi, Tığcılar Sokak, Dış K.No:25, Rokoko İş Hanı (Eski:Mercan Ali Paşa Han)1.Bodrum Kat 25 BB, 219 Kapı Nolu Büro Fatih / İSTANBUL5.000.000,00 TL%20

17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01936213

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