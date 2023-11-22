T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/44 Tereke 20/11/2023 Konu : İlan MetniİLAN

ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davasında verilen ara karar gereğince;

Muris Ahmet ve Zehra'dan olma 05/01/1954 doğumlu 12443033842 T.C.Kimlik Nolu MUHARREM SERTBAŞ'in 02/07/2021 tarihinde ölümü nedeniyle murisin alacak ve borçlarının tespiti için TMK'nın 621. Maddesi gereği TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 41. Maddesi gereği murisin kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil bütün alacaklıları ve borçlularının, varsa belgeleriyle birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri gerektiği, verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri,

Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulmayacağı, ancak, alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçının zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalacağı, alacakları, tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklıların deftere geçirilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilecekleri hususunda bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde bilgi vermeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MUHARREM SERTBAŞ - 12443033842 DENİZLİ ili, TAVAS ilçesi, YAKA mah/köy, 3 Cilt, 372 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve ZEHRA oğlu/kızı, 05/01/1954 dogumlu,

Basın No: ILN01937224

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