T.C. ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK: KURTCEBE OSMA, Orhan ve Havva Nur oğlu, 14/07/1968 doğumlu, İzmir, Konak, Çankaya nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin 24/02/2023 tarih 2022/267 E. 2023/100 K. Sayılı ilamı ile sanık Kurtcebe Osma hakkında hakaret suçundan verilen Beraat Kararının ve Katılan vekili ile C.Savcısının İstinaf dilekçelerinin sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

Sanık Kurtcebe Osma'nın üzerine atılı katılan Berat Albayrak'a karşı hakaret suçundan CMK'nun 223/2-c maddesi gereğince BERAATİNE,

Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin ve katılan vekili ve C.Savcısının istinaf taleplerinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023

Basın No: ILN01937070

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