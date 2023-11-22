T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2456 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi, Haşimiye Meydanı, 303 Ada 44 Parselde kayıtlı 700/57061 paylı, dükkan vasıflı, Zemin kat/28 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 1

Basın No: ILN01936956

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