T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/63 Esas

DAVALI : EMERENCIANA VALLE MAGSOMBOL - Leonardo Magsombol ve Soledad Valle kızı 23/01/1968 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve eklerini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkilinin davalı eşiyle 2004 yılında evlendiğini, bu evliliklerinden çocuklarının bulunmadığını, evlendikten 1 hafta sonra davalının müvekkilini bırakıp yurt dışına gittiğini, dolayısıyla yaklaşık 19 yıldan fazla süredir tarafların görüşmediğini ve ayrı yaşadıklarını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu ilanının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasıdır. Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır. Bu süre içerisinde mahkememize davaya karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01936927

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